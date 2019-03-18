بوروشينكو يتعهد بإعادة القرم إلى أوكرانيا بعد الانتخابات الرئاسية

تعهد الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، بإعادة شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا بعد الانتخابات الرئاسية فورا.

وأكد ان "أوكرانيا لن تساوم ولا بأي شكل، ولن تعود إلى أي ترتيبات سرية وسيتم إعادة شبه جزيرة القرم، سنبذل قصارى جهدنا لضمان القيام بذلك في أقرب وقت ممكن".

وفي وقت سابق، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور، اليوم الاثنين، شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول للمشاركة في احتفالات الذكرى الخامسة لضم شبه الجزيرة إلى الاتحاد الروسي، حيث سيشارك أيضا في افتتاح عدد من المشروعات الجديدة.