غوتيريس عبر عن حزنه البالغ ازاء ضحايا فياضانات اندونيسيا

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الحزن البالغ إزاء الخسارة المأساوية في الأرواح الناجمة عن الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا.

وأشار إلى انه "حزين على فقدان الأرواح والدمار وحقيقة أن الناس يجبرون على مغادرة منازلهم بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية في سنتاني وجايابورا وبابوا والزلزال الذي وقع في مقاطعة نوسا تنجارا الغربية في إندونيسيا".

وأعرب عن استعداد الأمم المتحدة للعمل مع السلطات الإندونيسية وتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة فيما يتعلق بهذه الكوارث الطبيعية.