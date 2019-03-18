أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الحزن البالغ إزاء الخسارة المأساوية في الأرواح الناجمة عن الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا.
وأشار إلى انه "حزين على فقدان الأرواح والدمار وحقيقة أن الناس يجبرون على مغادرة منازلهم بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية في سنتاني وجايابورا وبابوا والزلزال الذي وقع في مقاطعة نوسا تنجارا الغربية في إندونيسيا".
وأعرب عن استعداد الأمم المتحدة للعمل مع السلطات الإندونيسية وتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة فيما يتعلق بهذه الكوارث الطبيعية.
كانت هذه تفاصيل خبر غوتيريس عبر عن حزنه البالغ ازاء ضحايا فياضانات اندونيسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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