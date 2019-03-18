مصادر الأخبار: ملف التعيينات اساس الخلاف بين باسيل والحريري

أوضحت مصادر متابعة، لـ"الأخبار" ان "خطة الكهرباء التي عرضها وزير الخارجية جبران باسيل على رئيس الحكومة سعد الحريري هي نقطة الخلاف الوحيدة بينهما، أنما الاساس كان ملف التعيينات. لباسيل قرار بالاستحواذ على أكثر من 90 في المئة من الحصة المسيحية. وهو ما لم يوافق عليه الحريري. كذلك، بدا تسريب خطة الكهرباء من قبل مصادر بيت الوسط، قراراً بإجهاضها في مهدها.

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