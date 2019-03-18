محامي مرتكب مجزرة "مسجدي نيوزيلندا" يعلن تخليه عن القضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كرايستشيرش - (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام نيوزيلندية محلية، اليوم الاثنين، أن برينتون تارانت، البالغ من العمر 28 سنة، والمتهم بقتل 50 شخصًا في إطلاق نار داخل مسجدين بكرايستشيرش الأسبوع الماضي، يعتزم تمثيل نفسه أمام المحكمة.

وقال المحامي الذي مثل تارانت في المحكمة يوم السبت الماضي لصحيفة "نيوزيلند هيرالد" إنه لم يعد يمثل الأسترالي.

وأخبر ريتشارد بيترز الصحيفة أن تارانت قال إنه يعتزم تمثيل نفسه في المحاكمات المستقبلية، مضيفًا أن المسلح المتهم لا يبدو غير مستقر عقليًا. ومن المقرر أن يمثل تارانت أمام المحكمة العليا في الخامس من أبريل المقبل.

وأثارت هذه الخطوة مخاوف من أن يستخدم تارانت محاكمته كمنصة لبث معتقداته العنصرية المتعلقة بتفوق العرق الأبيض، على غرار الإرهابي اليميني النرويجي، أندرس بريفيك، الذي قتل 77 شخصًا في عام 2011.