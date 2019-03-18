بريطانيا تعرض المساعدة على نيوزيلندا بعد هجوم المسجدين

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في اتصال هاتفي مع نظيرتها النيوزيلندية جاسيندا أرديرن إن بريطانيا ستقدم أي مساعدة ضرورية لنيوزيلندا عقب الهجوم الذي وقع على مسجدين هناك يوم الجمعة.

وقال متحدث باسم تيريزا ماي في بيان "ناقشت الزعيمتان استجابة الأجهزة الأمنية والصحية النيوزيلندية السريعة والنموذجية والأعمال الشجاعة التي قامت بها الشرطة والمسعفون".

من جهة أخرى، قالت الشرطة الأسترالية

إنها نفذت عمليتي تفتيش في بلدتين في ولاية نيو ساوث ويلز.

وذكرت الشرطة أنه قامت فرقة نيو ساوث ويلز المشتركة لمكافحة الإرهاب بعملية تفتيش لمنزل في بلدة ساندي بيتش قرب كوف هاربور، وبعد قليل جرت عملية أخرى بمنزل في لورنس قرب ماكلين.