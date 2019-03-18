كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الإرهابي منفذ هجوم المسجدين في نيوزيلندا زار إسرائيل منذ عامين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسئولون إسرائيليون، لوكالة رويترز، إن برينتون تارانت الإهابى مطلق النار على المسجدين فى نيوزيلندا، قام بزيارة قصيرة لإسرائيل في أواخر عام 2016.

وأضاف المسئولون بوكالة السكان والهجرة، إن الاسترالي برينتون تارانت دخل إسرائيل في أكتوبر 2016 بتأشيرة سياحية مدتها ثلاثة أشهر وأقام لمدة تسعة أيام.

وتارانت متهم بقتل 50 شخصا في إطلاق نار عشوائي داخل مسجدين بمدينة كرايستشيرش يوم الجمعة في أسوأ حادث من نوعه بالبلاد.

Advertisements

وأوضح المسؤول أنه لا توجد تفاصيل أخرى متاحة بشأن ما قام به تارانت (28 عاما) خلال الزيارة. ولم تجب السفارة الاسترالية وقنصلية نيوزيلندا في إسرائيل حتى الآن على طلبات للتعليق.

وفي أواخر 2016 أيضا، زار تارانت صربيا، والجبل الأسود، والبوسنة والهرسك، وكرواتيا حيث توقف عند مواقع معارك تاريخية قبل أن يسافر إلى أوروبا الغربية في عام 2017.

وعاد لمنطقة البلقان في نوفمبر الماضي للقيام بجولة في مواقع تاريخية ببلغاريا، ورومانيا، والمجر.