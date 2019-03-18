تأبين ضحايا الطائرة الإثيوبية بالورود البيضاء

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الطائرة المنكوبة
امتلأت حظيرة طائرات في العاصمة الإثيوبية بالورود البيضاء، بينما تجمع العاملون في مجال الطيران، اليوم الأحد، لتذكر الطيارين وأفراد طاقم الطائرة الستة الذين لاقوا حتفهم مع 149 راكبا في تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية قبل أسبوع، إذ وضعت نساء باكيات أكاليل الزهور أمام توابيت فارغة خلال مراسم تأبين ضحايا الطائرة، بينما عزفت فرقة الموسيقى الأمهرية التقليدية وبكى بعض أفراد الفرقة، وتوقفت الموسيقى مؤقتا عندما حاول أفراد الفرقة تهدئة الأقارب الثكلى الذين بدا عليهم الحزن الشديد وهم أمام التوابيت.
وقال قس أرثوذكسي يرتدي عمامة سوداء تقليدية ورداء أسود للجمع: «لا يمكن أن يعيدهم الحزن العميق»، مضيفًا أن «هذا حزن العالم»، بينما بكى العاملون في الخطوط الجوية الإثيوبية. ويفحص المحققون تسجيلات الصندوقين الأسودين لتحديد سبب سقوط الطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها من أديس أبابا والبحث
وقال قس أرثوذكسي يرتدي عمامة سوداء تقليدية ورداء أسود للجمع: «لا يمكن أن يعيدهم الحزن العميق»، مضيفًا أن «هذا حزن العالم»، بينما بكى العاملون في الخطوط الجوية الإثيوبية.
ويفحص المحققون تسجيلات الصندوقين الأسودين لتحديد سبب سقوط الطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها من أديس أبابا والبحث عن أوجه التشابه مع حادث تحطم طائرة ليون أير الذي أسفر عن مقتل 189 شخصا في أكتوبر الماضي.
وفي حظيرة الطائرات، عرضت لافتة مدون عليها «خالص التعازي» لأسر طاقم الطائرة، إذ تحدثت مضيفة طيران بحرارة عن الطيار الراحل يارد جيتاشيو، قائلة قبل أن تجهش بالبكاء: «كان شخصا لطيفا وصالحا حقا، وتنطبق عليه كل الكلمات التي يمكن أن تجدها للحديث عن شخص صالح».
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