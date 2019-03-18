محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365: كشفت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، أن مكتبها تلقى الجمعة الماضية، "بيانا" من المسلح الذي قتل 50 شخصا في مسجدين في مدينة كرايست تشيرش قبل دقائق من حصول الاعتداء. وقال وزير فلسطيني إن قرار محكمة إسرائيلية إغلاق مصلى باب الرحمة في المسجد الاقصى في القدس "غير قانوني" ومرفوض فلسطينيًا.

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز التصريحات في 24 ساعة: تلقينا بيانًا من منفذ هجوم المسجدين قبل الاعتداء بـ9 دقائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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