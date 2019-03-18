شكرا لقرائتكم خبر عن «ميناء اللاذقية» يهدد بزيادة خطورة إيران بالشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

حذرت صحيفة «تايمز» البريطانية من سيطرة إيران على ميناء اللاذقية السوري، موضحة أن خطوة كهذه ستسمح بنشوء محور جيوسياسي جديد يجبر الصين وروسيا على حماية طهران.

» بوابة نفوذ

وأشارت الصحيفة البريطانية في تقرير لها، منشور الجمعة الماضية، إلى أن نظام الملالي يعتبر السيطرة على الميناء السوري بوابة نفوذ بمنطقة الشرق الأوسط، موضحة أن «اللاذقية» سيوفر لطهران طريقا تجاريا إلى البحر المتوسط.

ومضى تقرير الصحيفة البريطانية يقول: «بدأت محادثات الشهر الماضي لنقل ميناء الحاويات في اللاذقية إلى الإدارة الإيرانية، اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل، أي عندما ينتهي عقد الإيجار، بحسب التقرير الذي تتبع النفوذ التجاري الإيراني والروسي المتزايد في هذا البلد». وأوضح التقرير أن السيطرة الإيرانية على ميناء اللاذقية ستمكن طهران من الوصول من دون عوائق إلى المرفأ الذي يضم 23 مستودعا، وكان يحتوي على شحنات تقدر بحوالي 3 ملايين طن قبل عام من بدء الحرب في سوريا.

» رابط مهم

وأشار التقرير كذلك إلى أن الميناء سيكون رابطا مهما في طريق تجاري بين إيران وسوريا عبر العراق الذي تتمتع إيران فيه بنفوذ اقتصادي كبير.

ولفتت الصحيفة إلى أن ميناء اللاذقية هو أول مرفق عام تتحول إدارته للقطاع الخاص ضمن جهود رئيس النظام السوري بشار الأسد في بدايات حكمه لفتح الاقتصاد السوري، موضحة أن العقد الحالي لإدارة الميناء لصالح شركة سوريا القابضة، وهي شركة استثمار سورية، وشركة «سي أم إي»، و«سي جي أم»، وهي شركة شحن فرنسية. وأبانت الصحيفة أنه بسبب الحرب وكذلك العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على الميناء، تراجعت عوائد الميناء بشكل كبير.

وأردفت: إذا نجحت إيران في الحصول على عقد لإدارة الميناء، فستكون ورقة قوة لها، خاصة أنها تحاول الحصول على منافع في سوريا بعد تراجع وتيرة الحرب كتعويض لما قدمته من خدمات لنظام الأسد.

» تعويض التكلفة

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسؤول بارز في طهران قوله: إن إيران لن تقدم دعما في جهود إعمار البلاد كما فعلت في لبنان والعراق، لكنها ستسعى إلى تعويض التكلفة التي تكبدتها في الحرب من خلال الحصول على عقود حكومية وخاصة.

Advertisements

وأضافت الصحيفة: «على المستوى الإقليمي، تسعى طهران لاستخدام الاستثمارات في النزاعين السوري والعراقي كورقة نفوذ تقوي من موقفها التجاري».

ونوهت إلى أن شركة السكك الحديدية الإيرانية أعلنت في نوفمبر أنها بدأت عملية بناء خط حديد يمتد من مدينة سالاماتشي إلى البصرة في جنوب العراق كجزء من الخط الذي سيمتد إلى اللاذقية، موضحة أن إيران مولت حصتها في المشروع بينما سيدفع العراق مساهمته فيه في وقت لاحق.

» خطة إيرانية

ونقلت صحيفة «تايمز» عن حامد رضا عزيزي، الخبير الاقتصادي بجامعة شهيد بهشتي بطهران، قوله: إن المشروع مرتبط بخطة إيران التي تستهدف أن تصبح المركز الرئيسي لمبادرة الصين بشأن الحزام والطريق التي تربط الشرق بالغرب.

وتابع «عزيزي»: إذا استطاعت إيران لعب هذا الدور المحوري، فسيكون صعبا على الولايات المتحدة عزلها اقتصاديا، ولكن ذلك سيترك تداعيات أمنية، حيث سيصبح أمن إيران مهما للصين وروسيا، وسيظهر محور جيوسياسي جديد نتيجة لذلك.

ونقلت الصحيفة عن «ديفيد باتر»، وهو زميل في «تشاتام هاوس لندن»، قوله: إن فرض عقوبات أمريكية جديدة على الميناء في حال حصول إيران على عقد إدارته، قد يمنع دمشق من توقيع العقد. وزاد: «الميناء رصيد مهم للسوريين».

» عقبة أمنية

ولفت تقرير الصحيفة البريطانية إلى أن خطوة سيطرة إيران على الميناء السوري ستشكل عقبة أمنية جديدة لإسرائيل، موضحة أن قيام شركات مرتبطة بالحرس الثوري بشحن البضائع عبر الميناء، يرجح من احتمال استخدام طهران له كطريق بديل لنقل الأسلحة إلى البلاد.

ونقلت عن «يوسي مانشاروف»، المتخصص في الشؤون الإيرانية بـ«معهد القدس للإستراتيجيات والأمن»، قوله: إن إسرائيل قد تشن هجمات على أهداف إيرانية في اللاذقية لو استخدمت الميناء لنقل السلاح.