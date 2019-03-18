(مجزرة المسجدين): القتلى يرتفعون لـ 50 ونيوزيلندا تعتزم مناقشة (البث المباشر)

في السياسة 18 مارس,2019 نسخة للطباعة

حذف 1.5 مليون فيديو للهجوم

ولنجتون ـ وكالات: ارتفع عدد قتلى مجزرة المسجدين في مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا إلى 50 بعد عثور المحققين على جثة أخرى بأحد المسجدين فيما قالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن إن السلطات ستبدأ تسليم الجثث إلى الأسر لدفنها كما أنها تعتزم مناقشة مسألة قيام الإرهابي المهاجم ببث مباشر للمجزرة.

وأعلن الشرطة النيوزيلندية مايك بوش قد أعلن صباح أمس أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 50 شخصا، مشيرا إلى أن اثنين من المصابين في الهجوم لا تزال حالتهما حرجة.

وقال بوش “لقد تمكنا الليلة قبل الماضية من نقل جميع الضحايا من موقعي إطلاق النار”، وتم العثور على ضحية أخرى في مسجد “دينز أفينيو”.

من جانبها تعتزم رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن إجراء مشاورات مع شركة فيسبوك للتواصل الاجتماعي بشأن البث.

وكان موقع فيسبوك أزال 5ر1 مليون فيديو للهجوم خلال 24 ساعة من وقوعه.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أرديرن القول لصحفيين هذه مسألة ليست في أيدي نيوزيلندا، ولكن ذلك لا يعني أننا لا نستطيع أن نلعب دورا فعالا في حل هذه المشكلة”. وأضافت” هذه قضية سوف أناقشها بصورة مباشرة مع فيسبوك”.

وأضافت أرديرن أن السلطات والمؤسسات في نيوزيلندا فعلت كل ما في وسعها لكي يتم إزالة هذا المحتوى، ولكن في النهاية الأمر يعود لمنصات التواصل الاجتماعي لكي تسهل وتدعم إزالة فيديو الهجوم.

وفي السياق أغلق الرئيس التنفيذي لشركة “اير آسيا” الماليزية للطيران، توني فيرنانديس، حسابه على فيسبوك، قائلا إن البث المباشر لإطلاق النار الجماعي في نيوزيلندا عبر منصة التواصل الاجتماعي كان صعبا للغاية بالنسبة له.

وذكرت وكالة “بلومبرج” للأنباء أنه في سلسلة من التغريدات على تويتر قال فيرنانديس إنه “كان من الممكن أن تفعل شركة فيسبوك المزيد لوقف بعض ما حدث. لقد كنت شخصيا ضحية للكثير من التزييف الذي يتعلق بـ(العملة المشفرة) بيتكوين وغيرها من الأمور. 17 دقيقة من البث المباشر للقتل والكراهية الأمر يحتاج لعملية تنظيف وليس فقط التفكير في المال”.

وقال فيرنانديس في وقت سابق إنه يمكن أن يغلق صفحته على تويتر ، معللا ذلك بـ”الكراهية” التي تنقلها مواقع التواصل الاجتماعي.

ويبلغ عدد متابعي فيرنانديس على تويتر 29ر1 مليون متابع تقريبا. وله أكثر من 20300 تغريدة منذ فتح حسابه في عام 2008، وهي في معظمها تعليقات على أداء شركاته، والتي من بينها واحدة من أكبر شركات الطيران منخفض التكلفة في آسيا، وعلى الفرق الرياضية ومن بينها فريق كرة قدم لناد يملك حصة فيه.