شرطة أستراليا تجري تفتيشا يتعلق بهجوم نيوزيلندا الإرهابي

قالت الشرطة الأسترالية إنها نفذت عمليتي تفتيش في بلدتين في ولاية "نيو ساوث ويلز" فيما يتعلق بالتحقيقات في الهجوم الإرهابي الذي وقع، الجمعة، على مسجدين في مدينة كرايستشيرش في جنوب نيوزيلندا.



كان الأسترالي برينتون تارانت نفذ عملا إرهابيا عندما نزل من سيارته وتوجه نحو مسجدين بمدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا، وبدأ بإطلاق النار على المصلين أثناء أدائهم صلاة الجمعة، مما أسفر عن مقتل وإصابة نحو 100 شخص.



وذكرت الشرطة أنه في حوالي الساعة الثامنة والنصف صباح الإثنين (21:30 بتوقيت جرينتش مساء الأحد) قامت فرقة نيو ساوث ويلز المشتركة لمكافحة الإرهاب بعملية تفتيش لمنزل في بلدة "ساندي بيتش" قرب كوف هاربور، وبعد قليل جرت عملية أخرى بمنزل في لورنس قرب ماكلين.

Advertisements

وقالت الشرطة الاتحادية وشرطة نيو ساوث ويلز في بيان مشترك: "الهدف الأساسي للعمليات هو الحصول بشكل رسمي على مواد ربما تساعد شرطة نيوزيلندا في تحقيقها الجاري".

وأضافتا أن أسرة الإرهابي الأسترالي الذي تم القبض عليه في كرايستشيرش تساعد الشرطة.

ومثُل الإرهابي برينتون تارانت (28 عاماً) منفذ الاعتداء على المسجدين أمام محكمة في كرايستشيرش ووجهت إليه تهمة القتل.. قبل أن يتم تأجيل محاكمته إلى جلسة لاحقة تحدد لها الخامس من أبريل/نيسان المقبل.

