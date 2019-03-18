خبراء لـ"العين الإخبارية": مبادرة السيسي تهدف إلى اقتلاع الإرهاب من جذوره

اختتم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء الأحد، "ملتقى الشباب العربي الأفريقي" في أسوان، للاحتفاء بتسلُّم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، بحضور أكثر من 1500 شاب أفريقي وعربي، لمناقشة قضايا وتحديات القارة السمراء والمنطقة العربية.

وأعلن السيسي خلال حفل الختام، انطلاقا من رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي، إنشاء آلية عربية أفريقية لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار.

وقال السيسي، خلال كلمته، إن الواقع الذي نواجهه اليوم، والذي أرهقته الحروب والنزاعات والانحراف غير المسبوق عن النسق الإنساني، يحتم علينا أن نكثف من مساعينا لإعادة تجديد الخطاب الإنساني، وصياغة مستقبل البشرية لكي يشتمل على معاني الاستقرار والسلام والتنمية وتجاوز الصراعات.





وقال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وعضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، إن هدف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من إنشاء آلية عربية أفريقية لمكافحة الإرهاب هو العمل المشترك بين جميع الدول العربية والأفريقية لدحر الإرهاب من جذوره.

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وأكد عكاشة، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن العمل الفردي للدول لا يستطيع القضاء نهائيا على الإرهاب، ومبادرة السيسي هدفها العمل المشترك من تبادل الخبرات والمعلومات لمواجهة الإرهاب.

وأوضح عكاشة أن المنطقة العربية والأفريقية تمر بمرحلة استثنائية لانتشار الإرهاب بصورة مكثفة، خاصة الـ5 سنوات الأخيرة، مؤكدا أن العمل المشترك بين الدول سيمحو الإرهاب نهائيا من المنطقة العربية والأفريقية.

ومن جانبه، أشاد النائب سعد الجمال، نائب رئيس البرلمان العربي عضو مجلس النواب المصري، بقرار السيسي بإنشاء اَلية عربية أفريقية لمكافحة الإرهاب، قائلا "ستكون اَلية شاملة للقضاء على الإرهاب من جذوره".

وأكد "الجمال" في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن تعريف الإرهاب يختلف على المستوى الدولي، والآلية التي أطلقها السيسي ستصل إلى اتفاق موحد بشأن تعريف الإرهاب وطرق القضاء عليه.

وتابع عضو مجلس النواب المصري "نجاح الدول العربية والأفريقية في القضاء على الإرهاب يأتي من خلال التدريب المشترك بين الدول المكافحة للإرهاب، وتبادل الخبرات والمعلومات وتسليم المجرمين الهاربين، مشيرا إلى نجاح مصر في مكافحة الإرهاب منذ ثمانيات القرن الماضي، وتحقيق معدلات عالمية لدحر الإرهاب من جذوره خاصة في الآونة الأخيرة.