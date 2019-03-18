انت الان تتابع شرطة نيوزيلندا تغلق مطار «دنيدن» بسبب طرد مشبوه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
مطار مدينة دنيدن جنوبي نيوزيلندا
أعلنت الشرطة النيوزيلندية، اليوم الأحد، إغلاق مطار مدينة دنيدن جنوبي البلاد، عقب تلقي بلاغ بوجود طرد مشبوه على مدرجه، إذ قالت الشرطة، إن عناصرها بالإضافة إلى فريق من الخبراء، وصل إلى مكان الموقع لتحديد طبيعة الطرد، وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد قامت الشرطة بإخلاء المطار وفرضت طوقا أمنيا حوله، يأتي هذا بعد يومين من حادث هجوم إرهابي على مسجدي مدينة كرايستشيرش، والذي راح ضحيته 52 شخصًا وأصيب فيه العشرات من المصلين التي كانوا متواجدين داخل المسجد، وفقًا لروسيا اليوم.
وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، قد كشفت صباح اليوم الأحد، أن مكتبها تلقّى الجمعة بيانا من المسلح الذي قتل 50 شخصًا في مسجدين في مدينة كرايست تشيرش قبل دقائق من حصول الاعتداء. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قالت أرديرن لصحفيين: «كنتُ واحدة من أكثر من 30 متلقّيًا للبيان الذي أُرسِل
وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، قد كشفت صباح اليوم الأحد، أن مكتبها تلقّى الجمعة بيانا من المسلح الذي قتل 50 شخصًا في مسجدين في مدينة كرايست تشيرش قبل دقائق من حصول الاعتداء.
وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قالت أرديرن لصحفيين: «كنتُ واحدة من أكثر من 30 متلقّيًا للبيان الذي أُرسِل قبل تسع دقائق من حصول الاعتداء».
وأشارت إلى أن البيان لم يتضمّن أيّ موقع أو تفاصيل محدّدة، مضيفةً أنّه تمّ إرساله إلى أجهزة الأمن خلال دقيقتين من استلامه. ووصفت أرديرن في وقت سابق الهجوم بالإرهابي وهو أسوأ حادث قتل جماعي في نيوزيلندا.
ووجهت السلطات في نيوزيلندا تهمة القتل، أمس السبت، إلى الأسترالي برينتون هاريسون تارانت، 28 عاما، الذي يشتبه بكونه متعصبا يعتقد بتميز العرق الأبيض.(التفاصيل)
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