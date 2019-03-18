الشرطة الأسترالية تتحرك للرد على انفجار مسجدين في نيوزيلندا "تفاصيل"

قالت الشرطة الأسترالية إنها نفذت عمليتي تفتيش في بلدتين في ولاية نيو ساوث ويلز فيما يتعلق بالتحقيقات في الهجوم الذي وقع يوم الجمعة على مسجدين في مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا.

وذكرت الشرطة أنه في حوالي الساعة الثامنة والنصف صباح يوم الاثنين قامت فرقة نيو ساوث ويلز المشتركة لمكافحة الإرهاب بعملية تفتيش لمنزل في بلدة ساندي بيتش قرب كوف هاربور، وبعد قليل جرت عملية أخرى بمنزل في لورنس قرب ماكلين.

وقالت الشرطة الاتحادية وشرطة نيو ساوث ويلز في بيان مشترك "الهدف الأساسي للعمليات هو الحصول بشكل رسمي على مواد ربما تساعد شرطة نيوزيلندا في تحقيقها الجاري".

وأضافتا أن أسرة الرجل الأسترالي الذي تم القبض عليه في كرايستشيرش تساعد الشرطة.