فرنسا تراجع سياستها الأمنية بعد احتجاجات أصحاب السترات الصفراء

أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم الأحد، بأنها ارتكبت أخطاء في طريقة تعاملها مع أعمال العنف في احتجاجات السترات الصفراء التي تجددت في وسط باريس أمس.

وقال رئيس الوزراء إدوار فيليب في بيان إن هناك "اوجه قصور " في النهج الأمني.

وأشاد فيليب بتعامل قوات الأمن مع الاحتجاجات، لكنه أضاف: "كشف تحليل أحداث الأمس عن أوجه قصور في التنفيذ حالت دون إمكانية احتواء العنف ومنع تصرفات المحتجين".

وأضاف فيليب أنه يريد تقديم مقترحات لتحسين السياسة الأمنية إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غدا الاثنين.

واتخذت احتجاجات السترات الصفراء في وسط باريس منحى عنيفا أمس السبت، حيث اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة وتم فيما يبدو اضرام النار في مبنى قريب.