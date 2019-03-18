ترمب يوجّه انتقادات جديدة للسناتور الراحل جون ماكين

اسماء السيد - واشنطن: وجّه الرئيس الأميركي الأحد لليوم الثاني على التوالي انتقادات حادة للسناتور الجمهوري الراحل جون ماكين على خلفية تقارير بتقديم أحد مساعديه ملفا يتضمّن اتّهامات بارتباط دونالد ترمب بروسيا في 2016.

وكان ترمب هاجم ماكين السبت ما استدعى ردا عنيفا من ابنة السناتور الجمهوري الراحل ميغان.

وكان ماكين من أشد منتقدي ترمب وقد بقي معارضا للملياردير الأميركي حتى وفاته في آب/أغسطس 2018 جراء إصابته بسرطان في الدماغ.

ونقل ترمب عن المحقق المستقل كين ستار قوله إنها "وصمة عار كبيرة" لماكين أن يكون قد ساهم على ما يبدو في نشر الملف الذي جمعه الجاسوس البريطاني السابق كريستوفر ستيل بتمويل من حملة المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون.

والكثير من الاتّهامات الواردة في الملف الذي بات يعرف باسم "ملف ستيل" حول وجود روابط بين حملة ترمب وروسيا ثبتت صحّتها، على الأقل جزئيا، لكن أخطرها لم يثبت حتى الآن.

وقد جاء رد الفعل الغاضب من ترمب بعد أن افادت شبكة "فوكس نيوز" بأن وثائق قضائية كُشفت مؤخرا أظهرت تسريب أحد مساعدي ماكين للملف إلى مكتب التحقيقات الفدرالي وعدة وسائل إعلام.

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والأحد واصل ترمب هجومه كاتبا على تويتر "إذاً كان بالفعل (بحسب ما أثبتته وثائق المحكمة) جون ماكين +الأخير في صفه+ من أرسل الملف المزيف إلى مكتب التحقيقات الفدرالي ووسائل الإعلام على أمل أن يُنشر قبل الانتخابات".

وتابع الرئيس الأميركي "هو والديموقراطيون معا فشلوا (كالعادة) حتى الإعلام المضلل رفض هذه التفاهات".

وقد ردّت ابنة ماكين على ترمب عبر تويتر وكتبت في تغريدة "لن يحبّك أحد كما أحبوا والدي"، متمنّية لو استطاعت قضاء مزيد من الوقت مع والدها وداعية ترمب إلى "قضاء مزيد من الوقت مع عائلته بدلا من الهوس بوالدي على تويتر".

وكان ماكين الذي توفي عن 81 عاما أحد أشد معارضي ترمب، وقد أوصى بعدم حضوره جنازته.

في المقابل وصف ترمب الذي لم يلتحق بالخدمة العسكرية ماكين بأنه "ليس بطل حرب" بما أنه أسر في فيتنام.