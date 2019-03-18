محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365: شهد العالم الأحد، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها، شن عناصر من حركة حماس في الساعات الأولى من الفجر، حملة اعتقالات طالت العشرات من الشباب المشاركين في "الحراك الشبابي الشعبي المتواصل لليوم الرابع على التوالي".

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كانت هذه تفاصيل خبر حول العالم في 24 ساعة: حماس تشن حملة اعتقالات ضد "شباب الحراك" في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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