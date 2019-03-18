افتتاح معرض الفن التشكيلي للأطفال الفائزين بمسابقة "ياسمين السمرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): افتتح المهندس محمد عبدالمنعم الصاوي، مؤسس ومدير "ساقية الصاوي"، وهناء السادات صاحبة مؤسسة "ياسمين السمرة"، أمس الأحد، معرض الفن التشكيلي للأطفال الفائزين بمسابقة "ياسمين السمرة". وفازت 3 فنانات باسم "نادي الصيد المصري "لجنة الطفولة والأمومة" فرع الدقي، ومقررتها الدكتورة سعاد فطيم، وهن "هنا علي مصطفى"، و"فيروز حسام دياب"، و"فريدة شريف الرشيد"، من تدريب فني للمهندسة عبير سليم.

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