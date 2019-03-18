البيت الأبيض يرفض محاولة الربط بين ترامب ومرتكب حادث نيوزيلندا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن – (أ ش أ):

رفض البيت الابيض اليوم أية محاولة تهدف إلى الربط بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومرتكب حادث الاعتداء الإرهابي يوم الجمعة الماضي على مسجدي كرايست تشيرش بينوزيلندا، والذى أسفر عن مصرع 50 شخصًا وجرح 50 آخرين.

وقال مايك مولفيني القائم بأعمال كبير العاملين بالبيت الأبيض - في مقابلة حصرية أجراها مع برنامج (فوكس نيوز ساندى) - إن ترامب ليس شخصية عنصرية تدعو إلى سمو وسيادة الجنس الأبيض"، مؤكدا أن ذلك هو ما أكدناه مرارًا.

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ووصف مولفيني الاعتداء الأخير ضد مرتادى مسجدى كرايست تشيرش بأنه " عمل شرير ومأساوي وفظيع".

وكان مرتكب الحادث الإرهابى الاسترالى برنتون هاريس تارانت – 28 عاما – قد ذكر في بيان أصدره قبيل الحادث أنه يعتبر ترامب " نموذجا للهوية البيضاء الجديدة .. على الرغم من أنه لا يؤيد سياساته الخاصة".

وأكد مولفيني مجددا أنه ليس من العدل أن نربط مرتكب حادث نيوزيلندا بشخص الرئيس ترامب، فهذا الرجل - تارانت – شخصية مضطربة وشريرة".