بريطانيا تصنف "هجوم السكين" بإحدى المقاطعات بأنه إرهاب يميني

صنفت الشرطة في بريطانيا اليوم الأحد الهجوم الذي وقع بسكين في مقاطعة سوراي على أنه حادثة إرهابية "بإيعاز من اليمين".
وكان هذا الهجوم وقع أمس السبت حيث ألقت السلطات البريطانية القبض على رجل50 عاما بتهمة الشروع في قتل.
وحسب تقارير، فقد جرى رصد الرجل في وقت متأخر من المساء وهو يحمل عصا بيسبول وسكينا في مقاطعة ستانويل القريبة من مطار هيثرو في لندن، ويُعْتَقَد أنه كان يردد شعارات عنصرية، وقد أصاب
من جانبه، قال نيل باسو، رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة سكوتلانديارد، وفقا لما نقلته عنه وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه):" على الرغم من أن التحقيق لا يزال في بدايته، إلا أن الواقعة تحمل علامات حادثة إرهابية لليمين المتطرف".
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