مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر ومستوطن بهجوم بالضفة

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

اعترف الجيش الإسرائيلي أمس بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر وحاخام بجروح في هجوم قام به فلسطيني واستخدم فيه سلاحا ناريا وسلاحا أبيض في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الناطق العسكري في بيان «إن الرقيب غال كيدان (19 عاما) قتل طعنا بسكين عند مفترق مستوطنة ارييل» بالقرب من مدينة نابلس في الضفة الغربية.

وأضاف البيان «أن الجندي كيدان من سلاح المدفعية وهو يتحدر من مدينة بئر السبع». وأوضح الناطق «أن الهجوم بدأ عندما هاجم الفلسطيني الجندي كيدان وطعنه بسكين واختطف سلاحه عند مفترق مستوطنة أرييل» جنوب غربي نابلس. وأضاف أن المسلح قام بعد ذلك بإطلاق النار على ثلاث مركبات وأصاب مدنيا، وقام بسرقة إحدى المركبات وتوجه بها إلى مفترق جيتاي أفيشار، حيث أطلق النار وأصاب جنديا آخر، إصابة خطرة عندما أطلق عليه المهاجم الفلسطيني النار على مقربة من قريتي بروقين وبرقة الفلسطينيتين، وتم نقله إلى المستشفى».

من جهة ثانية، ذكر مجلس مستوطنة ايلي في منطقة نابلس بالضفة الغربية «ان الحاخام أحاد إيتنجر (47 عاما) من مستوطنة ايلي أصيب بجروح خطيرة» بنيران المهاجم الفلسطيني. وشدد الجيش على «أن المهاجم الفلسطيني لا يزال فارا وأن هناك عملية مطاردة جارية».

وأعلن الجيش أنه «تقرر استدعاء وتعزيز القوات العسكرية في المنطقة بهدف ملاحقة المهاجم». وكانت هيئة البث الإسرائيلي أفادت بأن العملية أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين، وأن الجيش يقوم بمطاردة اثنين مشتبه بهما.

وفي حين سارع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى التشديد على تصميم إسرائيل على اعتقال المهاجمين، أشادت به حركة حماس ووصفته بـ«البطولي». ولم يقدم المتحدث معلومات حول هوية الفلسطيني وما إذا كان ينتمي إلى مجموعة مسلحة أم أنه تصرف بمفرده.

وقال نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية «نحن في أوج عملية ملاحقة المهاجمين في مكانين مختلفين بمنطقة أرييل، سنلقي القبض عليهم وسنحاسبهم مثلما فعلنا في جميع الحالات السابقة». وتابع نتنياهو «أشد على أيدي جنود الجيش وعناصر الشين بيت (الأمن الداخلي) والأجهزة الأمنية الذين يلاحقون المسلحين»، مضيفاً «سنلقي القبض عليهم وسنحاسبهم مثلما فعلنا في جميع الحالات السابقة». وأشادت حركة حماس بالهجوم في الضفة الغربية ووصفته بـ«البطولي». وقالت في بيان لم يتبن مسؤولية الهجوم «إن العملية تأتي رداً على انتهاكات جرائم الاحتلال الإسرائيلي وما يجري في القدس والمسجد الأقصى، ورداً على انتهاكاته بحق الأسرى البواسل في سجونه الظالمة، ومضاعفة الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية». وشددت حماس على «أن خيار المقاومة بكافة أشكالها هو الخيار الأقوى والأنجح لردع الاحتلال، وإفشال مخططاته، وحماية حقوق شعبنا ومقدساته والدفاع عنه».

وفي مدينة غزة أفاد مراسل فرانس برس أن شبانا يحملون رايات حماس قاموا بتوزيع الحلويات على المارة في الشوارع، في حين حمل البعض لافتات كتب عليها «في الضفة ينتفض الأبطال»، و«حماس تبارك العملية»، و«غزة تصحح البوصلة والضفة تمحي العار». كما تطرق نتنياهو إلى موجة التصعيد الأخيرة في قطاع غزة.

وقال في هذا الصدد، إن إسرائيل «تنظر ببالغ الخطورة إلى إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على أراضينا خلال نهاية الأسبوع». وشدد على أن حماس «تتحمل المسؤولية عن كل هجوم ينطلق من قطاع غزة، سواء كان متعمداً أو عن طريق الخطأ. ولهذا السبب قمنا بتوجيه مئة ضربة موجعة لحركة حماس».

إلى ذلك، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس 10 فلسطينيين خلال مداهمات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

كما دهمت قوات الاحتلال في ساعات متأخرة من الليلة قبل الماضية مدينة سلفيت وقرية خربة قيس وقرى قراوة بني زيد ومزارع النوباني شمال رام الله واللبن الشرقية وعمورية جنوب نابلس، فيما اقتحم جنود الاحتلال عشرات المنازل والمحال التجارية والمساجد في تلك المناطق، واستولوا على تسجيلات كاميرات المراقبة وسط اندلاع مواجهات.

وأفادت مصادر مقدسية بأن مجموعة من المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس الشريف وتجولوا فيها بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.