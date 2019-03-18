مواقع التواصل.. مذابح وإرهاب «أون لاين»

أحمد مراد (القاهرة)

تساؤلات وعلامات استفهام عديدة، أثارها الحادث الإرهابي الذي شهدته مدينة «كرايست تشيرش» في نيوزيلندا، وأسفر عن استشهاد 50 شخصاً وإصابة العشرات من رواد مسجدين كانوا يصلون صلاة الجمعة، ومن بين أهم هذه التساؤلات، جاء السؤال حول دور مواقع التواصل الاجتماعي في الحادث الإرهابي، بعدما تحولت هذه المواقع من أداة لتغطية الحادث بأدق تفاصيله إلى شريك رئيسي فيه.

هذا السؤال راود الكثيرون من المراقبين والمحللين والسياسيين وكبار المسؤولين في العالم، وفي مقدمتهم رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن والتي أكدت عبر تصريحات إعلامية أن هناك أسئلة عديدة يجب الإجابة عنها حول دور مواقع التواصل الاجتماعي التي استخدمها الإرهابي القاتل في بث لقطات حية للهجوم.

علاقة مواقع التواصل الاجتماعي بحادث نيوزيلندا الإرهابي لم تقتصر فقط على قيام الإرهابي القاتل ببث لقطات حية للهجوم عبر منصة «الفيسبوك»، بل إنها تمتد إلى وقت التفكير والترتيب والتدبير والتخطيط للحادث الإرهابي، حيث سبق أن نشر القاتل والمعروف باسم «برينتون تارانت» على «تويتر»، بياناً من 73 صفحة قبل ارتكاب المذبحة، يتوعد فيه بالانتقام من المسلمين المهاجرين، والذين وصفهم بـ«الغزاة» على حسب تعبيره. وكان حساب «برينتون تارانت» على «تويتر» قد نشر في وقت قصير 63 تغريدة تحمل في طياتها انعكاساً واضحاً لخطاب الكراهية ولغة الحقد وشهوة الانتقام، وقد بلغ عدد متابعي الحساب 318 شخصاً.

لم يكتفِ القاتل الإرهابي «برينتون تارانت» بعبارات التهديد والوعيد عبر تغريداته وتعليقاته على مواقع التواصل الاجتماعي، بل تعمد نشر صور لبندقية استخدمت في الهجوم على المسجدين وهي مغطاة بحروف لأسماء مجرمين وإرهابيين ارتكبوا أعمال قتل وإرهاب على أساس عرقي وديني، فضلاً عن أنها حملت رقم 14 والذي يشير إلى شعار يستخدمه العنصريون البيض يتألف من 14 كلمة.

ومن بين الصور التي نشرها حساب القاتل الإرهابي على «تويتر» مجموعة صور أخرى لصندوق السيارة الخاصة به، وهو يحتوي على أسلحة أوتوماتيكية.

أما موقع ومنتدى «بي.أو.آي بوليتيكالي إنكوريكت» والذي يسمح بنشر أي محتوى بدون رقيب أو قيود، فقد تورط بشكل أو بآخر في حادث نيوزيلندا، حيث نشر عبره القاتل الإرهابي في حوالي الساعة الواحدة والنصف بالتوقيت المحلي يوم الجمعة، منشوراً قال فيه بالنص: «سوف أنفذ الهجوم على الغزاة وسأقوم أيضاً بنشر بث حي للهجوم على فيسبوك». كما نشر رابطاً لحساب مستخدم على فيسبوك، وهو الحساب الذي نشر عليه البث الحي للهجوم على المسجدين.

وعندما حان وقت تنفيذ الجريمة، بث القاتل الإرهابي بدم بارد تغطية حية للهجوم على المسجدين، وفيها يظهر القاتل قبيل دخوله المسجد، وبعدها تأتي لقطات مرعبة وهو يطلق النار بشكل عشوائي على رجال ونساء وأطفال من مسافة قريبة داخل المسجد.

وفي أعقاب الحادث، اندلعت عاصفة من الانتقادات طالت غالبية مواقع التواصل، وبالأخص «فيسبوك» و«تويتر»، لتعاملها المشين مع الحادث الإرهابي، وعدم قدرتها على التصدي للمحتوى المتطرف على منصاتها المختلفة، وأمام هذه العاصفة القوية أعلنت إدارتا «فيسبوك» و«تويتر» أنهما ستحذفان الفيديوهات الخاصة بالحادث الإرهابي.

وفي حين قالت إدارة «فيسبوك»: «حذفنا حسابي المهاجم على فيسبوك وإنستغرام وكذلك المقطع على نحو السرعة». أكدت إدارة «تويتر» أن لديها آليات شديدة الدقة وفريقاً متفانياً للتعامل مع الحالات الملحة والطارئة. كما أوضح مسؤولون في موقع يوتيوب أنهم يعملون بجهد لإزالة أي مقطع ينطوي على عنف.

إلى ذلك، حذر الخبير المعلوماتي، اللواء الدكتور أشرف السعيد، رئيس شبكة معلومات وزارة الداخلية المصرية الأسبق، من خطورة تعاطي مواقع التواصل مع المحتويات والمنشورات المحرضة على العنف والإرهاب، مؤكداً أن حادث نيوزيلندا الإرهابي أثبت فشل الآليات التي تتبعها مواقع التواصل الاجتماعي للتعامل مع خطاب الكراهية والعنف والإرهاب.

وتساءل اللواء السعيد: لماذا لم يتحرك المسؤولون عن مواقع التواصل الاجتماعي، إلا بعد حدوث المذبحة، لاسيما أن القاتل الإرهابي قد اعتاد نشر العديد من المحتويات والمنشورات التي تكرس لغة الدم والعنف والحقد والكراهية؟!.. وأضاف قائلاً: من المؤكد أن بث لقطات حية للهجوم على المسجدين يشير إلى أن هناك خللاً كبيراً في آليات التنظيم والتدقيق بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي هي الآن مطالبة بالعمل الجاد من أجل وضع آليات جديدة تعمل على ضبط محتويات ومنشورات العنف والتحريض والكراهية، وتحد من تداولها بين المستخدمين.

وفي سياق آخر، شددت الدكتورة ليلى عبدالمجيد، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقاً، على ضرورة أن تتخذ مواقع التواصل إجراءات حازمة وحاسمة وسريعة لمنع تداول المحتويات الداعية إلى العنف والإرهاب والمروجة لخطاب الكراهية، مقترحة بأن تكون هناك رقابة دولية على مواقع التواصل تعمل على تجفيف منابع التطرف، والحد من تداول وقائع العنف والإرهاب عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت الدكتورة ليلى: بث وقائع العنف والإرهاب على منصات التواصل الاجتماعي لا يخدم سوى الإرهابيين أنفسهم، حيث إنهم يوظفون مواقع التواصل لبث الرعب والفزع في نفوس ملايين البشر حول العالم، وهو الأمر الذي يخدم أجندتهم المشبوهة.

وسم HelloBrother# يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

تصدّر رسم تعبيري يصور أحد ضحايا هجوم نيوزيلندا الإرهابي وهو بزيه الأخير الذي أدى فيه صلاة الجمعة، مصحوبا بعبارة «مرحبا أخي» شبكات التواصل الاجتماعي.

كما اجتاح وسم HelloBrother# مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، وهي العبارة التي رحب بها أحد ضحايا مجزرة نيوزيلندا بالقاتل عند دخوله مسجد النور، قبل قيامه بإطلاقه النار عليه، ليتحول بعد ذلك إلى قتيل على باب المسجد.

وكانت مذبحة كرايست تشيرش أسفرت عن مقتل 50 مسلماً في مسجدين، على مقربة من بعضهما، على يد مسلح يشتبه بأنه يؤمن بتفوق العرق الأبيض، الجمعة الماضية، في حادثة أصابت النيوزيلنديين والعالم بالصدمة.

ويظهر في المقطع المصور الذي كان القاتل برينتون تارانت يبثه مباشرة على صفحته بـ «فيسبوك» لتوثيق جريمته، لحظة دخوله مدججاً بالسلاح إلى مسجد النور في مدينة كرايست تشيرش، ليستقبله رجل قائلاً له: «مرحبا أخي». وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، فإن صاحب عبارة الترحيب لاجئ أفغاني يبلغ من العمر 71 عاماً، ويدعى داوود نبي.

وحصد الوسم آلاف التغريدات، تداول خلالها المغردون صورة للرجل الأفغاني الذي كان يعيش في نيوزيلندا منذ عام 1977، مرددين عبارة ما هكذا يرد السلام. ويُعتقد أن داوود نبي وقف أمام مصليين آخرين كانوا في المسجد لحمايتهم عندما اقتحم المسلح المكان. وكان أول الضحايا الذين تم التعرف عليهم. ولد داوود في أفغانستان لكنه انتقل وعائلته إلى نيوزيلندا، هربا من الغزو السوفيتي. وعمل داوود مهندسًا، وكان مولعاً بالسيارات القديمة، وعندما تقاعد أصبح من قيادات الجالية المسلمة في نيوزيلندا، ورأس جمعية للجالية الأفغانية هناك، وعرف عنه تقديم العون والمساعدة للمهاجرين، بحسب نيويورك تايمز.

«فيفا» ينعى حارس منتخب نيوزيلندا في الهجوم

نعى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عبر تغريدة على تويتر، حارس مرمى منتخب نيوزيلندا لكرة الصالات عطا عليان الذي قتل في الهجوم الإرهابي الذي شنه متطرف يميني على مسجدين في نيوزيلندا يوم الجمعة في منطقة «كرايست تشيرش». وأسفر الهجوم الذي شنه الأسترالي برينتون تارنت عن مقتل 50 شخصاً، حسبما أعلن قائد الشرطة في نيوزيلندا مايك بوش أمس. وقال «فيفا»، في تغريدته: «ببالغ الأسى علمنا أن حارس مرمى منتخب نيوزيلندا لكرة الصالات (عطا عليان) قد قضى خلال هجمات كرايست تشيرش الأليمة. كل تعازينا لعائلة عليان وعوائل الضحايا الذين قضوا في الهجمات».

وينحدر عليان من أصول فلسطينية، وهو أحد 6 أشخاص فلسطينيين قضوا جراء الهجوم الإرهابي بالإضافة إلى 6 جرحى، وفقاً لما أعلنت الخارجية الفلسطينية نقلاً عن تقارير غير رسمية.

«فيسبوك»: حذف 1.5 مليون فيديو

ذكرت شركة «فيسبوك» أنها أزالت 1.5 مليون فيديو في أنحاء العالم للهجوم الإرهابي على مسجدي نيوزيلندا خلال الساعات الـ24 الأولى بعد المجزرة. وقالت الشركة، في بيان: «حذفنا خلال الساعات الـ24 الأولى 1.5 مليون فيديو للهجوم في أنحاء العالم، منها أكثر من 1.2 مليون تم حجبها عند التحميل». وأضافت أنها تزيل أيضاً كل النسخ المحررة من الفيديو والتي لا تتضمن محتوى مصوراً، احتراماً للأشخاص الذين تأثروا بالهجوم وبواعث قلق السلطات المحلية.