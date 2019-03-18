إعادة فتح مطار دانيدن في نيوزيلندا بعد إغلاقه لمخاوف أمنية

أكدت الشرطة النيوزيلندية، اليوم الأحد، إعادة افتتاح مطار مدينة دانيدن بعد أن اتضح أن عبوة مثيرة للريبة عُثر عليها بأرض المطار لا تشكل أي خطر.

كان المطار قد أُغلق قبل عدة ساعات بعد الإبلاغ عن هذه العبوة.

وقالت الشرطة في بيان "فريق مكافحة المتفجرات التابع لقوة الدفاع النيوزيلندية قام بتحييد العبوة وتم تأمين المكان الذي عثر عليها فيه".

وتابع البيان "التحقيقات جارية لمعرفة من الذي ترك هذه العبوة".

وتعيش نيوزيلندا حالة تأهب أمني مرتفع منذ قيام مسلح بقتل 50 شخصاً في مسجدين بمدينة كرايستشيرش يوم الجمعة.