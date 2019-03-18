أكدت الشرطة النيوزيلندية، اليوم الأحد، إعادة افتتاح مطار مدينة دانيدن بعد أن اتضح أن عبوة مثيرة للريبة عُثر عليها بأرض المطار لا تشكل أي خطر.
كان المطار قد أُغلق قبل عدة ساعات بعد الإبلاغ عن هذه العبوة.
وقالت الشرطة في بيان "فريق مكافحة المتفجرات التابع لقوة الدفاع النيوزيلندية قام بتحييد العبوة وتم تأمين المكان الذي عثر عليها فيه".
وتابع البيان "التحقيقات جارية لمعرفة من الذي ترك هذه العبوة".
وتعيش نيوزيلندا حالة تأهب أمني مرتفع منذ قيام مسلح بقتل 50 شخصاً في مسجدين بمدينة كرايستشيرش يوم الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر إعادة فتح مطار دانيدن في نيوزيلندا بعد إغلاقه لمخاوف أمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.