كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش العراقي يعلن تفاصيل الاشتباكات مع عناصر حزب العمال الكردستاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعنلت خلية الإعلام الأمني العراقي إن قوة من عناصر حزب العمال الكردستاني الـ"PKK" أعتدت على سيطرة أمنية ودهست أحد الجنود في قضاء سنجار.

وفي بيان لها قال الإعلام الأمني العراقي أن "قوة من الـ"PKK" اعتدت على سيطرة أمنية تابعة للفوج الأول لواء ٧٢ التابع لقيادة عمليات نينوى بعد أن طالب أحد الجنود قوات الـ"PKK" باستحصال الموافقات الأمنية بغية السماح لها باجتياز السيطرة".

وأضاف البيان الذي نشرته موقع قناة "السومارية نيوز" العراقيى أن "تلك القوات قامت بدهس الجندي والاعتداء على السيطرة".

وأشار البيان إلى أن ذلك أدى إلى اندلاع اشتباك بين الطرفين أسفرعن مقتل جنديين من قوات الفوج الأول وإصابة خمسة من قوات الـ"PKK".