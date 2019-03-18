كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ديلى ميل" تنشر صور شهداء مذبحة المسجدين بنيوزيلندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت صحيفة "ديلى ميل"، اليوم، أول صور لشهداء مذبحة المسجدين فى نيوزيلندا، بعد يومين من وفاة 50 شخصاً، بينهم طفلين على يد الإرهابى الأسترالى "برينتون تارانت" خلال أدائهم صلاة الجمعة الماضية بمسجدى "النور، ولينوود" بمدينة كرايستشيرش".

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أنّ من بين الضحايا طفلين، ومهندس، وطالب ماجستير، وطيار، وأخصائى الرعاية الصحية، ودبلوماسى سابق، وكان من بينهم آباء تركوا زوجاتهم وأبنائهم.