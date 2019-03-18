كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلى وجرحى في اشتباكات بين الأمن العراقي وقوات حماية سنجار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وسائل إعلام عراقية وكردية إن اشتباكات وقعت مساء اليوم الأحد بين قوة أمنية عراقية ومسلحين في قضاء سنجار.

وأوضح المصدر لـ"السومرية نيوز" العراقية أن "قوة أمنية اشتبكت مع مسلحين في منطقة الحصاويك الواقعة شمال قضاء سنجار".

ونقلت السومرية نيوز عن مصادر أن "المسلحين يتبعون لحزب العمال الكردستاني".

وأكد المصدر على أن "الاشتباكات اندلعت على خلفية وجود عمليات تهريب".

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وقال قائممقام قضاء سنجار فهد حامد، في تصريحات لـ"السومرية نيوز"، إن "اشتباكات اندلعت بين قوات من الجيش ووحدات حماية سنجار قرب منطقة الحصاويك التابعة للقضاء، على خلفية سوء تفاهم حصل بين الجانبين".

وأضاف: الاشتباكات أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بين الطرفين، مؤكداً أن "الوضع في القضاء الآن آمن".

ومن جانبها قال مصدر في تصريح لشبكة "رووداو" الإعلامية الكردية، أن عددا من الأشخاص سقطوا بين قتيل وجريح جراء اشتباكات اندلعت بين القوات الأمنية العراقية ووحدات حماية سنجار.

​ونقل الموقع الكردي عن مدير ناحية سنوني، خوديدا جوكي، قوله "حدثت اشتباكات مساء اليوم الأحد بين القوات الأمنية العراقية ووحدات حماية سنجار… وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى".

وقالت "رووداو" إن الاشتباكات بدأت حينما أراد عدد من مقاتلي وحدات حماية سنجار العبور من منطقة حدودية بين إقليم كردستان وكردستان سوريا، ما أسفر عن مقتل 3 عناصر من القوات الأمنية العراقية، ومقتل أحد مقاتلي وحدات حماية سنجار، بالإضافة إلى إصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة، نقلوا على إثرها للمستشفى.