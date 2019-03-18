كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قناة إسرائيلية تكشف مفاجأة جديدة عن منفذ هجوم نيوزيلندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسؤول إسرائيلي عن أن الإرهابي برينتون تارانت، منفذ الهجوم على المسجدين في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية الجمعة الماضية، والذي أسفر عن مقتل 50 مسلما وإصابة العشرات، قد زار إسرائيل قبل عامين قادما من تركيا.

ونقلت القناة "13" الإسرائيلية مساء اليوم الأحد، عن مسؤول إسرائيلي لم تكشف عن هويته قوله إن "الإرهابي برينتون تارانت منفذ الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا زار إسرائيل قبل عامين".

وأضاف المسؤول بأن "تارانت وصل إسرائيل في الـ 25 من أكتوبر عام 2016 حاملا جوازه الأسترالي، وتم منحه تأشيرة زيارة مدتها 3 شهور في مطار (بن غوريون) الدولي".

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وأفادت القناة نقلا عن المسؤول قوله إن "تارانت مكث في إسرائيل 9 أيام، ولم تكن هناك أية معلومات أو شبهات حوله".

وذكرت القناة أن "الإرهابي تارانت وصل إلى إسرائيل بعد قضائه عدة أيام في تركيا".

يذكر أن تارانت الذي نفذ هجوما على مسجد في نيوزيلندا يوم الجمعة الماضية نشر فيديو مباشرا لعملية الهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، وأسفر الهجوم الذي وصفته نيوزيلندا رسميا بـ"الإرهابي" عن مقتل 50 شخصا وإصابة عشرات آخرين.

ومثل تارانت أمام المحكمة بعد يوم واحد من الهجوم بتهمة القتل. وتداولت وسائل الإعلام رسالة له أشارت لنيته تنفيذ الهجوم وحملت تهديدات عنصرية ضد المسلمين.