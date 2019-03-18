فاجعة.. طفلة تلعب بولاعة تتسبب في اندلاع حريق في منزل أسرتها 

عرفت جماعة تاكزيرت إقليم بني ملال، أمس السبت، حادث مروع بعدما أقدمت طفلة صغيرة على إشعال النار في منزل أسرتها بالخطأ.

وقالت مصادر “اليوم 24” إن طفلة لا يتجاوز عمرها خمس سنوات، تسببت في إندلاع النيران في المنزل، بعدما كانت تلعب بولاعة صغيرة، إذ أوقدت النار في وسادة دون أن تدري خطورة الأمر، لتندلع النيران في الغرفة وأرجاء البيت بالكامل.

وأضاف المصدر ذاته، أنه لم تسجل اأي إصابات أو خسائر في الأرواح، إذ تم إنقاد الطفلة الصغيرة من موت محقق، في حين ثم إخماد النيران المشتعلة بالمنزل بمجهودات الجيران وساكنة المنطقة.

ويشار أن النيران التهمت أغلب محتويات المنزل.