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فيديو : يونس الميموني
نظمت فعاليات سياسية واجتماعية اليوم الأحد، بساحة الأمم بطنجة، وقفة تضامنية مع عائلات ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدين بمدينة كرايست بنيوزيلاندا، والذي خلف خمسين قتيلا ونحو خمسين مصابا بينهم أطفال.
ورفع المشاركون شعارات تندد بهذا العمل الإرهابي، من قبيل “اوقفوا قتل المسلمين”، “الإرهاب لا ملة له”، “ضد الإرهاب بكل أشكاله”.
وقال عمر الصبار، أحد المشاركين في الوقفة، في حديثه مع “اليوم 24” إن “الإرهاب لا دين له، والدليل على ذلك العملية الأخيرة التي راح ضحيتها عشرات المسلمين الأبرياء، ذنبهم الوحيد هو ممارسة الشعائر الدينية.. ندين هذا العمل الإرهابي في حق البشرية بكاملها، بغض النظر عن دينها أو عرقها أو أيديولوجيا”.
من جانبه قال ابراهيم الصمدي “أبناء طنجة اليوم، يستنكرون هذه العملية الارهابية، ونشجب هذه السلوكيات المسيئة للإنسانية”.
كانت هذه تفاصيل خبر أصوات الطنجاويون تتعالى ضد الإرهاب في وقفة تضامنية مع ضحايا حادث نيوزلندا -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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