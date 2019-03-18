هاتريك لميسي: برشلونة يسحق بيتيس برباعية مقابل هدف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق برشلونة فوزا ساحقا على نظيره ريال بيتيس برباعية مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ28 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز رباعية برشلونة كل من اللاعبين ليونيل ميسي (هاتريك) ولويس سواريز، وفي المقابل سجل هدف ريال بيتيس الوحيد اللاعب لورينزو مورن.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 66 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد ريال بيتيس عند 39 نقطة وهو يحتل المركز الثامن.

مجريات المباراة:

كان أول تهديد في المباراة، من جانب أصحاب الأرض، حيث انطلق غوادرادو على الجبهة اليسرى، ومرر كرة عرضية أمام خيسي، الذي حاول التسديد، لكن تير شتيغن أمسك الكرة بسهولة في الدقيقة 13.

وحصل برشلونة على ركلة حرة في الدقيقة 18، إثر تدخل دفاع ريال بيتيس على آرثر ميلو خارج حدود منطقة الجزاء، ونفذها ميسي ببراعة، حيث أسكنها أقصى يمين الحارس باو لوبيز، معلنا عن الهدف الأول.

وتدخل مارك بارترا مدافع ريال بيتيس بقوة على فيدال، ليحصل البلوغرانا على ركلة حرة أخرى، في الدقيقة 23، نفذها أيضًا ميسي، لكن هذه المرة تصدى لها الحارس لوبيز.

وحاول خيسي تعديل النتيجة، حيث استقبل كرة في منطقة الجزاء على الجبهة اليسرى، وسدد بقوة على يسار الحارس تير شتيغن، في الدقيقة 33، لكن الكرة مرت بجانب القائم.

وأهدر لويس سواريز، مهاجم برشلونة، فرصة تسجيل الهدف الثاني، حيث انطلق ليونيل ميسي بالكرة ومرر له أمام المرمى، لكنه سدد برعونة، وتصدى لوبيز للكرة بسهولة في الدقيقة 38.

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وعاد ليونيل ميسي لتسجيل الهدف الثاني، في الدقيقة 47، حيث تلقى تمريرة سحرية في العمق، بالكعب من سواريز، سددها بيساره أقصى يمين الحارس لوبيز، لينتهي الشوط الأول بتقدم البلوغرانا بثنائية.

ومع بداية الشوط الثاني، حاول سواريز تهديد مرمى باو لوبيز، وانطلق في الجانب الأيسر وراوغ الدفاع، قبل أن يسدد كرة قوية لكنها اصطدمت بالشباك من الخارج، في الدقيقة 47.

وواصل سواريز إهدار الفرص، حيث استغل خطأ من دفاع ريال بيتيس، وانفرد بالحارس، لكن تسديدته مرت بجانب القائم الأيسر، في الدقيقة 60.

وأخيرا نجح الدولي الأوروغواياني، في إضافة الهدف الثالث لبرشلونة، بالدقيقة 63، حيث انطلق في العمق، وراوغ مدافعي ريال بيتيس بمجهود فردي، قبل أن يُسدد بقوة في الشباك.

وقرر إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، إجراء أول تغييراته في المباراة، بإشراك نيلسون سيميدو بدلا من آرثر، ثم الدفع بألينيا بدلا من راكيتيتش، وأخيرًا كوتينيو محل لويس سواريز.

وسجل البديل مورون الهدف الوحيد لريال بيتيس، في الدقيقة 82، حيث استقبل تمريرة داخل منطقة الجزاء، وسدد بقوة على يسار الحارس تير شتيغن.

وحاول فيدال توسيع الفارق مرة أخرى، بالهدف الرابع، حيث صوب كرة قوية، لكن تصدى لها باو لوبيز في الدقيقة 83، وحولها إلى ركلة ركنية.

واقتنص ميسي الهدف الرابع لبرشلونة، والهدف الثالث الشخصي له "هاتريك"، في الدقيقة 85، حيث استغل تقدم الحارس، ووضع كرة رائعة في الشباك.