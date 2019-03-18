ديربي ميلانو: الإنتر يحقق فوزا مثيرا وينتزع المركز الثالث

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق إنتر ميلان فوزا مثيرا في مباراة الديربي أمام آيه سي ميلان بثلاثية مقابل هدفين للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ28 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وأحرز ثلاثية الإنتر كل من اللاعبين ماتياس فيتشينو، ستيفان دي فري ولاتارو مارتينيز، وفي المقابل سجل هدفي ميلان اللاعبين تيموي باكايوكو وماتيو موساشيو.

وبهذا الفوز رفع إنتر ميلان رصيده من النقاط إلى 53 نقطة وهو يحتل المركز الثالث بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد ميلان عند 51 نقطة وهو يحتل المركز الرابع.

مجريات المباراة:

دخل إنتر ميلان في المباراة سريعًا، وفي الدقيقة 3، تمكن النيراتزوري من تسجيل الهدف الأول عن طريق ماتياس فيتشينو، بعد عرضية من اليمين من بيريسيتش، أحياها لوتارو مارتينيز برأسية داخل الستة ياردة ليسدهها فيتشينو في المرمى.

وحاول ميلان الرد على الهدف المباغت للإنتر، وفي أول رد من الروسونيري، سدد لوكاس باكيتا تصويبة قوية من خارج المنطقة، أبعدها الحارس سمير هاندانوفيتش عن مرماه بالدقيقة 7.

وفي الدقيقة 17، كاد إنتر ميلان أن يضيف الهدف الثاني بعد مرور من دي أمبروزيو بالجانب الأيمن، وتمريرة عرضية أرضية، لم ينجح لوتارو في لمسها وتحويلها بالمرمى.

وواصل باكيتا محاولاته وفي الدقيقة 19، حصل البرازيلي على عرضية من الجهة اليمنى، ارتقى لها باكيتا وسددها بجوار الشباك الخارجية لمرمى إنتر.

ورد ماتيو بوليتانو بتصويبة قوية من خارج المنطقة بالدقيقة 21، إلا أنها وصلت في منتصف المرمى سهلة في أيدي جيجي دوناروما.

ومن على حدود منطقة الجزاء من جهة اليسار، سدد كالهانجولو قذيفة أرضية، تصدى لها هاندانوفيتش على مرتين، ليمنع الروسونيري من إدراك التعادل.

وأهدر فيتشينو بغرابة فرصة ذهبية لتسجيل الهدف الثاني، ففي الدقيقة 30، مرر بيريسيتش عرضية أرضية داخل المنطقة، لم يتمكن لوتارو من تسديدها لتمر وتجد فيتشينو الذي سددها بعيدًا عن المرمى.

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في الدقيقة 48، فاجأ غاليارديني، لاعب وسط إنتر ميلان، حارس الروسونيري دوناروما، بتصويبة قوية من مسافة بعيدة، أبعدها ببراعة الحارس بعيدًا عن مرماه.

وبالدقيقة 51، أحرز ستيفان دي فري، مدافع النيراتزوري الهدف الثاني لفريقه، بعد ركلة ركنية نفذها بوليتانو ببراعة، على رأس دي فري الذي أسكن الكرة الشباك.

وجاء رد الميلان سريعًا، حيث قلص باكايوكو النتيجة لميلان بالدقيقة 57، بعد ركلة حرة ثابتة من خارج المنطقة، نفذها كالهانجولو وسددها باكايوكو برأسية قوية في الزاوية الصعبة على هاندانوفيتش.

وحال دوناروما دون تسجيل الهدف الثالث للإنتر، بتصدي رائع من الحارس الشاب لميلان بالدقيقة 64، بعد ركلة حرة نُفذت سددها سكرينيار بالرأس في المرمى، وأبعدها جيجي ببراعة.

وارتكب كاستييخو خطأ فادحًا بعدما أعاق بوليتانو داخل منطقة الجزاء، حصل على إثرها إنتر ميلان على ركلة جزاء، تمكن لوتارو مارتينيز، مهاجم الفريق من تحويلها إلى هدف ثالث بالدقيقة 67.

ومجددًا قلص الروسونيري النتيجة بالدقيقة 71، عن طريق ماتيو موساكيو، بعد عرضية من سوسو أخطأ دي أمبروزيو فيها لينقذها هاندانوفيتش وتعود إلى موساكيو الذي سدد الكرة وسط غياب دفاعي.

الدقيقة 85، شهدت الظهور الأول لكريستوف بيونتيك، مهاجم ميلان، في المباراة، بعدما اختفى من بداية اللقاء، وكاد أن يسجل من فرصته الأولى لولا أن تسديدته خرجت بجانب المرمى.

وحصل كونتي، لاعب ميلان على البطاقة الحمراء بالدقيقة 87، بعد تدخل عنيف على قدم لوتارو، ليعود حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو ويقرر إلغاؤها ومنحه البطاقة الصفراء فقط.

وأنقذ هاندانوفيتش مرماه من هدف التعادل لميلان، بالدقيقة 91، بعد عرضية من سوسو إلى أقصى اليسار، لتجد رأسية من كاستييخو ويبعدها حارس الإنتر ببراعة.

وببراعة كبيرة أنقذ دي أمبروزيو مرماه من هدف قاتل لميلان بالدقيقة 96، بعد تسديدة من كوتروني في المرمى، أبعدها المدافع إلى ركلة ركنية.