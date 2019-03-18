شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تعترف: جندنا 200 ألف عنصر من الحرس الثوري في سوريا والعراق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
في تطور خطير يعكس حجم التدخل الإيراني في العراق وسوريا، اعترف القائد العام للحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، أن الحرس الثوري قام بتجنيد 200 ألف عنصر في العراق وسوريا.
وقال جعفري في مقابلة أجراها مع مجلة “سروش” ونشرتها وكالات إيرانية، إن بلاده قامت بتجنيد 100 ألف عنصر في العراق، ونفس العدد في سوريا، مؤكداً أن هذا الإجراء هو من ضمن سياسات إيران في دول المنطقة.
وحول مهمة هذه العناصر في سوريا، قال قائد الحرس الثوري الإيراني: “مهمتها محاربة داعش والنصرة والمعارضة السورية”، مضيفاً أن إيران تدعم تمويل عدد كبير من الميليشيات في كل من سوريا والعراق.
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