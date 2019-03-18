مفاجأة .. منفذ هجوم مسجدي نيوزيلندا قام بزيارة مشبوهة لإسرائيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

قال مسؤولون في الاحتلال الإسرائيلي،اليوم، الأحد، إن المنفذ الرئيسي في هجوم المسجدين بنيوزيلندا قام بزيارة قصيرة لدولة الاحتلال في أواخر عام 2016.

وقال مسؤول بوكالة السكان والهجرة في الكيان المحتل لرويترز إن

الاسترالي برينتون تارانت دخل إسرائيل في أكتوبر 2016 بتأشيرة سياحية مدتها ثلاثة أشهر وأقام لمدة تسعة أيام.

وتارانت قام بقتل 50 شخصا في إطلاق نار عشوائي داخل مسجدين

بمدينة كرايستشيرش يوم الجمعة في أسوأ حادث من نوعه بالبلاد.

وأوضح المسؤول أنه لا توجد تفاصيل أخرى متاحة بشأن ما قام به تارانت (28 عاما) خلال الزيارة.

ولم تجب السفارة الاسترالية وقنصلية نيوزيلندا في إسرائيل حتى الآن على طلبات للتعليق.

وفي أواخر 2016 أيضا، زار تارانت صربيا، والجبل الأسود، والبوسنة والهرسك، وكرواتيا حيث توقف عند مواقع معارك تاريخية قبل أن يسافر إلى أوروبا الغربية في عام 2017.

وعاد لمنطقة البلقان في نوفمبر تشرين الثاني الماضي للقيام بجولة في مواقع تاريخية ببلغاريا، ورومانيا، والمجر.