الصحافي الالماني المفرج عنه الجمعة غادر فنزويلا

اسماء السيد - كراكاس: غادر صحافي الماني أفرج عنه الجمعة بعدما أمضى اربعة أشهر رهن التوقيف، فنزويلا عائدا الى بلاده، بحسب ما أفادت منظمة "اسباسيو بوبليكو" غير الحكومية الاحد.

وقال كارلوس كوريا مدير المنظمة إن الصحافي بيلي سيكس (32 عاما) "هو حاليا في الطائرة، لقد غادر كراكاس".

وأضاف أن الصحافي الذي كان اتهم ب "تعريض أماكن حساسة للخطر" من خلال تصويرها، لم يكن ممنوعا من السفر ولذلك "فضل العودة" الى المانيا.

وكان احيل أولا على محكمة عسكرية ثم على محكمة مدنية في كراكاس مكلفة القضايا الارهابية.

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وأمرت هذه المحكمة مساء الجمعة بالافراج عنه، بحسب المنظمة، مع ضرورة مثوله كل 15 يوما وحظر اثارة قضيته في وسائل الاعلام.

وتم توقيف بيلي سيكس ي 17 تشرين الثاني/نوفمبر في شبه جزيرة باراغوانا (غرب) بداعي تصوير الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "من مسافة قريبة جدا"، بحسب المنظمة.

وتتهم منظمة اسباسيو بوبليكو السلطات الفنزويلية ب"عرقلة منهجية" لعمل الصحافيين.

