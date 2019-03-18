أبو الحسن: للتحرك سريعا لفك عزلة بلدات أعالي المتن الأعلى

أكد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "الأضرار تتوالى في الطرقات من جراء العاصفة، طريق ترشيش زحلة أصبحت مقطوعة بالكامل، نجدد المناشدة للمعنيين بالتحرك سريعا لفك عزلة بلدات أعالي المتن الأعلى، من غير المقبول أن يقال غدا لا يوجد أموال، هذه القضية برسم الجميع، المسألة لا تحتمل التبرير".

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