آلان عون: التشريعات والغطاء للقضاء من اهم الخطوات لمكافحة الفساد

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون أن "الرئيس ميشال عون صحته جيدة وهو دائما لديه طبيب يرافقه في كل سفراته".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح آلان عون أن "مكافحة الفساد أمر ليس سهل وهو على أولويات عملنا وله تداعيات مهمة على حساب الماضي، والأهم ردع ما سيحصل في المستقبل من فساد أو هدر"، مشيراً الى أن "التشريعات والغطاء للقضاء لمكافحة الفساد هذا كله جزء مهم في هذا الملف".

وفي ملف عودة النازحين السوريين، أوضح أنه "ليعود النازحين هناك مسؤولية على النظام السوري ومن يقف معه ومسؤولية على المجتمع الدولي"، مشيراً الى أن "المجتمع الدولي يقول أنه لا يريد ان يستثمر في سوريا الا عند الوصول الى حل سياسي، ونحن في لبنان عالقون في الوسط بين النظام السوري والمجتمع الدولي".

ورأى أن "المبادرة الروسية وحدها لا نعول عليها، لأنها لا تكفي لعودة النازحين بل هناك المال الدولي أيضا"، لافتاً الى أن "هناك مسار دولي لعودة النازحين يجب السير فيه ولبنان وحده لا يمكن ان يفعل شيء"، مشددأ على "ضرورة توحيد اللبنانيين لموقفهم تجاه هذا الملف".

ومن جهة أخرى، اعتبر "اننا أسرى المديونية لاننا سرنا بالمديونية"، مشيراً الى أن "عجز الكهرباء يتطلب رفع تعرفة الكهرباء وتخفيض فاتورة المولدات، والسير بهذين الأمرين بالتوازي ".