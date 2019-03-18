دان المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف قمع القوات الأمنية التابعة لحركة "حماس" الاحتجاجات في قطاع غزة.
ولفت ملادينوف، في بيان، إلى "أنني أشعر بالقلق بشكل خاص من ضرب الصحفيين والموظفين في اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان ومداهمة المنازل".
وأوضح أن "أهالي غزة الذين طالت معاناتهم، احتجوا على الوضع الاقتصادي المؤلم وطالبوا بتحسين مستوى المعيشة في القطاع، هذا حقهم في الاحتجاج دون خوف من الانتقام".
وتظاهر مئات الفلسطينيين في عدة مواقع في القطاع احتجاجا على غلاء المعيشة.
كانت هذه تفاصيل خبر منسق الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط: حماس قمعت تظاهرات غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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