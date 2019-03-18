انفجار قنبلة في جبل بالقصرين بتونس

أعلنت السلطات الأمنية التونسية عن انفجار لغم في المنطقة العسكرية المغلقة بمرتفعات جبل مغيلة بمنطقة القصرين في الجنوب الغربي لتونس.
وأكد المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني، في تصريح صحفي لوسائل إعلامية محلية، أن الانفجار أدى إلى بتر ساق شاب أصيب جراء الانفجار.
ةلفت إلى أن الشاب تعرض إلى إصابة أخرى على مستوى ساقه اليمنى من مفعول القنبلة الذي غرسته المجموعات الإرهابية في الجبل.
ويشار إلى أن ولاية القصرين التي تضم جبال الشعانبي تعتبر منطقة عسكرية مغلقة، إذ وقعت فيها انفجارات لألغام وضعتها الجماعات المسلحة، كما شهدت المنطقة اغتيال 8 جنود تونسيين في كمين مسلح وقع في 2013.
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