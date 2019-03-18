الخارجية الإيرانية تستدعي سفيرها لدى كينيا احتجاجا على سجن إيرانيين

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن بلاده استدعت سفيرها لدى كينيا بسبب حكم أصدرته محكمة كينية بتأييد حبس إيرانيين اثنين 15 عاما.
وأوضح قاسمي أنه "كان من المقرر الإفراج عن المتهمين قبل أن تؤيد المحكمة الكينية الحكم الصادر بحقهما الجمعة".
وسلمت إيران السفير الكيني في طهران شكوى رسمية عقب الحكم المتعلق باستمرار حبس كل من المواطنين الإيرانيين أحمد أبو الفتحي وسيد منصور موسوي.
وخفف قاض كيني عام 2016، حكما بالسجن مدى الحياة إلى 15 عاما بحق أبو فتحي وموسوي، بعد إدانتهما بالتخطيط لهجمات.
واعتقلت السلطات الكينية في حزيران عام 2012، أبو فتحي وموسوي وأدينا بعد ذلك بعام بالتخطيط لشن هجمات وحيازة 15 كيلوغراما من المتفجرات من النوع الذي تستخدمه الجيوش.
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