حلاق داخل العناية المركزة بمستشفى السويس العام.. والصحة تفتح تحقيقا

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

تداول عدد من أهالي السويس على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر وجود حلاق داخل إحدى غرف قسم العناية المركزة بمستشفى السويس العام، وهو يقص شعر أحد المرضى.

وظهر في الفيديو المتداول بعنوان "حلاق داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى السويس"، أحد الأشخاص بدا أنه مريض ويجلس على كرسي، بجواره آخر يقص شعره.

وظهر في الفيديو عدد من الأشخاص داخل الغرفة في زيارة لمريض آخر، مع فتح باب الغرفة على مصراعيه، دون مراعاة لشروط السلامة والصحة الواجب اتباعها عند دخول غرفة العناية المركزة سواء كان عدد المرضى أو إجراءات مكافحة العدوى.

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وفي السياق قال الدكتور لبيب محمد كامل، وكيل وزارة الصحة في السويس، في أول تعليق من الوزارة، إنه وجه بتحويل الواقعة للشئون القانونية، كما أحال مسؤولي العناية المركزة للتحقيق.

وأضاف لـ"الخليج 365"، أنه أحال المدير الإداري للمستشفى للتحقيق، لتقصيره في عمله والسماح بدخول حلاق إلى غرفة العمليات.

وتضم مستشفى السويس العام 17 سرير عناية مركزة، وتعاني نقصًا في عدد الأسرة التي تواجه عجزًا في حالات حوادث الطرق وتضطر مديرية الصحة لتحويل المرضى ذوي الحالات الخطيرة، إلى المستشفيات الجامعية في المحافظات الأخرى.

وقال مصدر مسؤول في ديوان عام المحافظة، إن اللواء عبدالمجيد صقر محافظ الإقليم، أعرب عن استياءه من الفيديو، وطالب مدير الصحة بتقديم تقرير عن الواقعة وكيفية دخول حلاق إلى العناية المركزة، ومعاقبة كل من يثبت إهماله في عمله، وسماحه بحدوث ذلك التجاوز الذي يهدد حياة المرضى.