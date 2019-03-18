بالصور- تكريم 25 أما مثالية في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد:

نظمت محافظة جنوب سيناء، مساء اليوم الأحد، احتفالية لتكريم 25 أمًا مثالية بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، واللواء نادر عشماوي السكرتير المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية في المحافظة.

وقدم المحافظ في كلمته خلال الاحتفالية التحية والتقدير للمرأة المصرية التي تتحمل أعباء كثيرة من أجل الوصول بأبنائها إلى بر الأمان، مشيرًا إلى أن جميع الأمهات التي جرى تكريمهم في الحفل لهن قصص كفاح تدل على أصالة المرأة المصرية.

وتخلل الحفل عرض فقرات غنائية من خلال الفرق الغنائية التابعة لثقافة جنوب سيناء، وعلى هامش الحفل افتتح اللواء المحافظ معرضًا للفنون التشكيلية والمشغولات اليدوية.