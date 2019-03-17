زيدان يواصل مفاجئة جماهير ريال مدريد بقرار”جريء”

يبدو أن زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، مصر على مفاجئة جماهير “الميرنغي”، بعد عودته لقيادة المجموعة خلفاَ لسانتياغو سولاري.

وحسب تقارير إعلامية إسبانية، اليوم الأحد، فإن زيدان غير مقتنع بالحارس البلجيكي تيبو كورتوا، وهو ما دفعه إلى طلب تعزيز حراسة المرمى بإسم آخر بالإضافة إلى كيلور نافاس، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت التقارير الإعلامية، أن زيدان لازال مقتنعا بحارس مانشستر يونايتد، دافييد دي خيا، ليكون رفقة نجوم “الميرنغي”، خلال الاستحقاقات المقبلة، بعد أن أصبح الملكي بنسبة كبيرة سيعيش موسما أبيضا، بعد إقصائه من دوري أبطال أوروبا، وكأس الملك، وتقدم الغريم برشلونة، بسبورة ترتيب “الليغا”.