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بحضور جطو وعدد من الشخصيات.. اليوسفي يطفئ شمعته 95 -صور

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سارة الطالبي 0 تبليغ

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عن عمر يناهز 95 سنة، احتفل عبد الرحمان اليوسفي، رئيس الحكومة في عهد التناوب بعيد ميلاده، في احتفال حضرته عدد من الشخصيات.

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اليوسفي، من موالد شهر مارس من العام 1924، احتفل اليوم الأحد، بعيد ميلاده في العاصمة الرباط، وسط حضور عدد من الوجوه السياسية، وفي غياب قيادات الصف الأول لحزبه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

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وحضر احتفال اليوسفي رئيس المجلس الأعلى للحسابات ادريس جطو، والقيادية في الاتحادية نزهة بنشقرون، بالإضافة إلى الصحافي الاتحادي لحسن العسيبي، إلى جانب وجوه سياسية ومقربين من اليوسفي.

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وكان اليوسفي قد اختار في نفس الفترة من العام الماضي إصدار سيرته الذاتية “أحاديث في ما جرى: شذرات من سيرتي كما رويتها لبودرقة”.

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