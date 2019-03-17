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عن عمر يناهز 95 سنة، احتفل عبد الرحمان اليوسفي، رئيس الحكومة في عهد التناوب بعيد ميلاده، في احتفال حضرته عدد من الشخصيات.
اليوسفي، من موالد شهر مارس من العام 1924، احتفل اليوم الأحد، بعيد ميلاده في العاصمة الرباط، وسط حضور عدد من الوجوه السياسية، وفي غياب قيادات الصف الأول لحزبه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وحضر احتفال اليوسفي رئيس المجلس الأعلى للحسابات ادريس جطو، والقيادية في الاتحادية نزهة بنشقرون، بالإضافة إلى الصحافي الاتحادي لحسن العسيبي، إلى جانب وجوه سياسية ومقربين من اليوسفي.
وكان اليوسفي قد اختار في نفس الفترة من العام الماضي إصدار سيرته الذاتية “أحاديث في ما جرى: شذرات من سيرتي كما رويتها لبودرقة”.
كانت هذه تفاصيل خبر بحضور جطو وعدد من الشخصيات.. اليوسفي يطفئ شمعته 95 -صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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