بوعياش: نسعى لإقناع مختلف الأطراف بأن المناصفة يجب أن تشمل الإرث

خرجت أمينة بوعياش، الرئيسة الجديدة للمجلس لوطني لحقوق الإنسان، للمناداة بالمساواة في الإرث.

وقال بوعياش، في حوار حديث لها أجرته مع إذاعة مونت كارلو الدولية، إن مؤسستها تسعى إلى إقناع مختلف الأطراف الفاعلة في السلط التنفيذية والتشريعية والقضائية في المغرب، بأن مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء ينبغي أن يشمل كل المجالات بما في ذلك حق المناصفة في الإرث.

واعتبرت بوعياش أن مناداتها بالمناصفة في الإرث، نابعة من أن مرجعية المجلس هي “كونية حقوق الإنسان”، إلا أنها في ذات الوقت، تقر بوجود عقبات “كثيرة ومتشابكة” في هذا الشأن.

وفيما أطلقت بوعياش قبل أيام قليلة حملة لوقف الاستثناءات القضائية في تزويج القاصرات، عادت للتأكيد على أن البرلمان مطالب بالتحرك بشكل أفضل بكثير مما هو عليه اليوم بشـأن مشكلة تزويج القاصرات اللواتي يتراوح عددهن كل عام بين 30 ألفا و40 ألفا.