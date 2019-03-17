فحوصات دقيقة تحسم مدة غياب أوبيلا عن الحسنية

يخضع اللاعب مهدي أوبيلا، غدا الإثنين، لفحوصات إضافية دقيقة، لتحديد مدة غيابه رسميا عن حسنية اكادير، بعد الإصابة القوية التي تعرض في مباراة نهضة بركان، لحساب منافسات “الكاف”.
وافسدت إصابات أوبيلا، فرحة السوسيين بالتأهل لربع نهائي البطولة القارية، بعد فوزهم أمام نهضة بؤكان بهدف نظيف دون رد، برسم الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.
يشار إلى أن اوبيلا خرج محمولا من طرف رجال الإسعاف، بعد الإصابة التي تعرض لها، وحالت دون إكماله للمواجهة، حيث تم نقله إلى آحدى المصحات الخاصة، باكادير.
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