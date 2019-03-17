شكرا لقرائتكم خبر عن «ايداي» يقتل 113 في موزمبيق وزيمبابوي والان نبدء بالتفاصيل

لقي نحو 113 شخصًا في زيمبابوي وموزمبيق المجاورة خلال المرور المدمر للإعصار الاستوائي ايداي، وفق ما أفاد اليوم مسؤولون ووسائل إعلام محلية.

وارتفعت حصيلة القتلى في شرق زيمبابوي الى 65 قتيلا، فيما أعلنت موزمبيق مقتل 48 شخصا في وسط البلاد حيث مر الاعصار الجمعة والسبت.

ولا يزال العشرات مفقودين في وسط موزمبيق وشرق زيمبابوي بعد مرور الاعصار الذي صاحبته رياح قوية جدا وأمطار غزيرة وفيضانات دمرت جسورا وجرفت منازل في البلدين.

وقال النائب في زيمبابوي جاشوا ساكو، إن الحصيلة 65 قتيلا وما بين 150 و200 مفقود، علما بأن المسعفين لم يتمكنوا من الوصول الى المناطق المتضررة.

وقالت الأمم المتحدة، إن عدد المفقودين في زيمبابوي تجاوز مائة شخص وطاول الإعصار نحو عشرة آلاف شخص. ويعتبر الاعصار أحد أقوى الأعاصير التي مصدرها المحيط الهندي منذ عشرة أعوام.