شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة مصرية للقضاء على «فيروس C» لمليون أفريقى والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، عن إطلاق مبادرة مصرية للقضاء على «فيروس C» لمليون مواطن أفريقى.

وأوصى «السيسي»، خلال كلمته فى الجلسة الختامية لملتقى الشباب العربى والأفريقى المنعقد فى أسوان، بفتح باب المشاركة للباحثين من الدول العربية والأفريقية للاستفادة من بنك المعرفة المصرى ومن خلال الآليات المناسبة لتنفيذ ذلك.

وأكد ضرورة تأسيس مجلس التعاون بين الجامعات العربية والأفريقية ليكون منصة فاعلة لتعزيز التعاون العلمى والثقافى بين العرب وأفريقيا.

كما أوصى إدارة منتدى شباب العالم بتشكيل فريق عمل من الشباب العربى والأفريقى يولى إعداد تصور خاص لتحقيق فرص التكامل العربى الأفريقى فى كل المجالات، وتقديمه إلى الجهات المعنية بالدولة.

وأضاف الرئيس المصري: «تشكيل فريق عمل عربى وأفريقى لوضع رؤية شبابية لآليات التعامل مع قضايا الاستقطاب الفكرى والتطرف وعرضها كمبادرة شبابية للقضاء على الإرهاب والتطرف».