أهالي "بن قردان" التونسية يرفعون شعار "ارحل" في وجه الغنوشي

رفع أهالي مدينة بن قردان التونسية التابعة لمحافظة مدنين على الحدود الشرقية مع ليبيا، الأحد، شعار "ارحل"، في وجه رئيس حزب النهضة الإخواني راشد الغنوشي، الذي نظم اجتماعا حزبيا هناك اضطر إلى قطعه بعد تصاعد الاحتجاجات ضد وجوده بالمنطقة



واعتبر أهالي المدينة أن الحزب الإخواني هو المسؤول الأول عن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها تونس منذ سنة 2011.

وقال فتحي الطليقي الناشط السياسي والحقوقي ورئيس جمعية "جميعا من أجل تونس" بمحافظة مدنين، إن تحرك الأهالي كان تلقائيا وبدون تنسيق مع أي حزب من أحزاب المعارضة، مشيرا إلى أن مناطق الجنوب تعاني من تفاقم الفقر والبطالة منذ سنة 2011.



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وأضاف الطليقي لـ"العين الإخبارية"، أن سوء الأوضاع الأمنية في ليبيا أضر بوضع التجار بمناطق الجنوب الشرقي في تونس، خصوصا في مدينة بن قردان، مؤكدا أن الحكومات المتتالية منذ وصول حزب النهضة للسلطة كانت حكومات فاشلة، حتى حكومة يوسف الشاهد المتحالفة معهم، لم تحقق التنمية المطلوبة للمدينة.



وليست المرة الأولى التي يطرد فيها راشد الغنوشي من المدن التونسية، حيث تم طرده من مدينة المكنين الواقعة في ساحل البلاد في 17 فبراير الماضي، من قبل الأهالي وبنفس الطريقة، رافعين شعار "يحيا بورقيبة" في إشارة الى الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة (1956-1987).



وترى المعارضة السياسية في تونس أن راشد الغنوشي هو الرأس المدبر لانتشار الإرهاب وتغلغله في البلاد، وأن حزبه يملك جهازا سريا ينفذ الاغتيالات السياسية التي عرفتها تونس سنة 2013.