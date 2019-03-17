إحصائية: 100 مليون مسافر عبروا المطارات السعودية في عام 2018

ذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلًا عن إحصاءات رسمية أنه في العام الماضي حققت المطارات السعودية رقمًا قياسيًا في عدد للرحلات الجوية والركاب الذين سافروا من خلالها.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني يوم السبت أنه في عام 2018 كان هناك 99.86 مليون مسافر و771828 رحلة جوية مقابل 92.42 مليون مسافر و741923 رحلة لعام 2017، بمعدل نمو 8٪ للمسافرين و4.1٪ للرحلات.

بلغ عدد الرحلات الجوية في المطارات الدولية 741893، بنقل 97.3 مليون مسافر، بينما كان هناك 29935 رحلة و2.6 مليون مسافر في المطارات المحلية.

سجل مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة أعلى معدل للركاب حيث بلغ 35.8 مليون مسافر.

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وجاء مطار الملك خالد الدولي بالرياض في المرتبة الثانية بحوالي 27.9 مليون مسافر.

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الوجهات لحركة الركاب الدولية.

تقوم الهيئة بتطوير مرافق المطار والبنية التحتية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وزيادة مساهمتها في الاقتصاد السعودي والناتج المحلي الإجمالي.