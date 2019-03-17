الأمم المتحدة تكشف قمع حماس لمظاهرات الجياع بصورة وحشية

انتقد مبعوث للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف الأحد، حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة واتهم القوات الأمنية التابعة لها بقمع الاحتجاجات السلمية بعنف في القطاع.

وحسب وكالة فرانس برس، فإنه منذ الخميس تظاهر مئات الفلسطينيين في عدة مواقع في القطاع احتجاجًا على غلاء المعيشة.

واستخدمت القوات الأمنية العنف لتفريق المتظاهرين كما اعتقلت العشرات وبينهم صحافيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان، وفق منظمات حقوقية.

وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف في بيان: "أدين بشدة حملة الاعتقالات والعنف التي استخدمتها قوات الأمن التابعة لحركة حماس ضد المتظاهرين، بمن فيهم النساء والأطفال، في غزة خلال الأيام الثلاثة الماضية".

وأضاف: "أشعر بالقلق بشكل خاص من الضرب الوحشي للصحافيين والموظفين في اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان ومداهمة المنازل".

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وأشار إلى أن "أهالي غزة الذين طالت معاناتهم احتجوا على الوضع الاقتصادي المؤلم وطالبوا بتحسين نوعية الحياة في القطاع. هذا حقهم في الاحتجاج دون خوف من الانتقام".

وحماس التي تسيطر على غزة منذ إبعاد منافستها حركة فتح عام 2007 لم تعلق بعد على اتهامات ملادينوف.

وقطاع غزّة هو المنطقة الجنوبية من السهل الساحلي الفلسطيني على البحر المتوسط؛ على شكل شريط ضيق شمال شرق شبه جزيرة سيناء وهي إحدى منطقتين معزولتين (الأخرى هي الضفة الغربية) داخل حدود فلسطين الإنتدابية لم تسيطر عليها القوات الصهيونية في حرب 1948، ولم تصبح ضمن حدود دولة إسرائيل الوليدة آنذاك، وتشكل تقريبا1، 33% من مساحة فلسطين.

سمي نسبة لأكبر مدنه وهي غزة. يمتد القطاع على مساحة 360 كم مربع، حيث يكون طوله 41 كم، أما عرضه فيتراوح بين 5 و15 كم.

تحد إسرائيل قطاع غزة شمالا وشرقا، بينما تحده مصر من الجنوب الغربي. وهو يشكل جزءا من الأراضي التي تسعى السلطة الفلسطينية لإنشاء دولة ضمن حدودها عبر التفاوض منذ مايزيد عن 20 عام في إطار حل الدولتين.